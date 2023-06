Enna: festa patronale, ordinanza su fuochi d’artificio e vendita bevande

In occasione della festa patronale ad Enna del prossimo 2 luglio e del 16 luglio è previsto come da tradizione lo sparo di mortaretti, le cosiddette “sarbiate”, che avverrà lungo alcune alcune vie e piazze della città, nello specifico Piazza Mazzini, Piazza Coppola, Piazza Crispi, Via Dei Greci, Via Flora e Via Flora Bis (ex via Sperlinga). Inoltre i giochi pirotecnici verranno posizionati nello spazio antistante la Chiesa di Montesalvo.

PUBBLICITÀ

In tali vie e piazze viene inibito, con apposita ordinanza comunale, l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni nei trenta minuti antecedenti gli spari e successivi per la bonifica. Inoltre, in tali vie e piazze viene disposta dalla stessa ordinanza comunale la preclusione di sostare nei balconi ed aprire le finestre.

PUBBLICITÀ

Per i gestori di esercizi commerciali della città è stato disposto il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici. Disposto anche il divieto di detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente nelle vie e piazze della città.