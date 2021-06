Enna: festa patronale, istituiti i divieti

Il comando della Polizia Locale di Enna comunica che giorno 1 luglio è prevista la chiusura al traffico di via Roma (altezza teatro comunale) fino al Duomo per la tradizionale sfilata della Giunta municipale e del Consiglio Comunale, a partire dalle ore 18.

Giorno 2 luglio, giorno della festa patronale, la via Roma sarà chiusa al transito veicolare da via Pergusa al Duomo con divieto di sosta fino a piazza Coppola a partire dalle 17.00 fino a sera tardi.