Enna: festa patronale, il 2 luglio non ci sarà la raccolta dei rifiuti

La EcoEnnaServizi comunica che venerdì 2 luglio, giorno della festa patronale nella città di Enna, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti non sarà svolto né per le utenze domestiche, né per le utenze non domestiche. I centri di raccolta comunale di contrada Venova e contrada Scifitello rimarranno chiusi.

I cittadini sono pertanto invitati il 2 luglio a non esporre la frazione prevista in calendario al fine di preservare il decoro urbano.

Le utenze domestiche potranno conferire la carta e il cartone sabato al Centro Comunale di Raccolta di contrada Scifitello o presso le isole ecologiche, oppure attendere il prossimo ritiro porta a porta che, secondo calendario, è previsto venerdì 9 luglio.