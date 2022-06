Con apposita ordinanza è stato disposto all’interno della città di Enna il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine, anche dispensate da distributori automatici, nelle giornate del 2 e 17 luglio in concomitanza con la festa patronale. Disposto anche il divieto di detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente nelle vie e nelle piazze della città.