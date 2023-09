Enna: festa Madonna de’ Carusi, tornano gli antichi giochi di quartiere

PUBBLICITÀ

Sabato, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna de’ Carusi, si terrà in piazza Sant’Agostino ad Enna, dopo tanti anni di assenza, la rievocazione degli antichi giochi di quartiere. Una kermesse di sport, divertimento e intrattenimento curata dall’Associazione Il Solco e la Confraternita Maria SS. delle Grazie, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Uisp, comitato di Enna.

Dalle ore 17 iscrizioni, aperte a tutti, e inizio dei giochi (corsa con i sacchi, bandierina, salto della corda e tanto altro), laboratori di movimento (percorsi con cerchi e cinesini, salti, carta forbice sasso in movimento, slalom, percorsi con il pallone e tanto altro). Dalle 19:30 area giochi per bambini, sarà allestito un gonfiabile con animazione, zucchero filato, palloncini, foto con mascotte e inizio, alle ore 21, del 41esimo Festival canoro dei bambini.

«Si tratta di una tradizione, quella dei giochi di quartiere, che si stava perdendo – dice il presidente dell’associazione Il Solco Salvatore Astorina – insieme al consiglio di amministrazione della confraternita Maria SS. delle Grazie si è deciso, quindi, di riprendere i giochi per fare divertire i più piccoli della nostra comunità».