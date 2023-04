Enna: festa di San Giuseppe Artigiano, al via raccolta di generi alimentari

La festa di San Giuseppe Artigiano del prossimo primo maggio sarà celebrata ad Enna nella chiesa di San Cataldo. Da oggi al 30 aprile si terrà una raccolta di generi alimentari per la tradizionale tavolata. I doni e le offerte raccolte, fa sapere il parroco don Carmelo Salinitro, saranno devolute alle famiglie disagiate. In particolare, la raccolta riguarderà alimenti a lunga conservazione come pasta, zucchero, passata di pomodoro, legumi, olio, sale, riso, acqua, scatolame, biscotti, frutta, verdure, detersivi, prodotti per l’igiene, alimenti per neonati e bambini. Da venerdì al via un triduo di preparazione alla festa con riflessioni sul tema del lavoro e funzioni liturgiche.

PUBBLICITÀ