Enna, festa di San Francesco d’Assisi: al via le celebrazioni

Con l’arrivo di ottobre ritorna la tradizionale solennità di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, che ha il suo fulcro ad Enna nella chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata gestita dalla comunità dei frati minori conventuali, presenti in città da più di 800 anni.

Le celebrazioni partiranno oggi, martedì 30 settembre, e proseguiranno mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre con il triduo in onore di San Francesco, con alle ore 18.15 la recita della corona francescana e alle ore 19.00 la Santa Messa.

Ci sarà spazio, durante il triduo, anche per un momento di formazione culturale con “Nacque al mondo un sole”, un itinerario artistico -letterario alla scoperta del Poverello d’Assisi che si terrà mercoledì 1 ottobre alle ore 20. A guidarla il giovane docente Francesco Luca Ballarò, che condurrà alla scoperta di una delle figure più forti, per certi aspetti sconvolgenti, e contemporanee che ci siano, attraverso lo sguardo di pittori, scrittori, poeti, cantanti, musicisti: da Cimabue a Giotto, passando per Herman Hesse, Chesterton, Gabriele D’Annunzio, Giosuè Carducci, Pasolini, ispirando le melodie e i testi, tra gli altri, di Sergio Endrigo, Fabrizio de Andrè, Angelo Branduardi.

Un importante spazio sarà dedicato all’XI canto del Paradiso di Dante con il suo panegirico al Santo di Assisi.

Venerdì 3 Ottobre, Vigilia della Festa, la Memoria del Beato Transito di San Francesco, alle ore 18.00 presso la fraternità dei Frati Minori di Montesalvo, la cui parrocchia consegnerà l’olio che alimenterà la Lampada Votiva. A seguire Fiaccolata Cittadina sino alla Chiesa di San Francesco dove, alle ore 20, sarà celebrata la Santa Messa Solenne. Parteciperanno le famiglie francescane della città e la Parrocchia SS. Crocifisso di Pergusa.

Sabato 4 ottobre, solennità di San Francesco d’Assisi. Alle ore 18.15 Corona Francescana, mentre alle ore 19.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari. Il Sindaco reciterà l’Atto di Affidamento della città al Patrono d’Italia e verrà accesa la lampada votiva che arde ai piedi di San Francesco. Un momento solenne che richiama tutta la città ai piedi del Patrono d’Italia.

Domenica 5 Ottobre, recupero del terzo dei dodici sabati in preparazione alla Solennità dell’Immacolata, altro importante momento promosso dalla comunità conventuale, alle 18.15 il santo rosario e il canto dello stellario, alle ore 19.00 la Santa Messa Solenne e la Benedizione Eucaristica.

Momenti importanti di fede, devozione e fraternità sulle tracce di uno dei santi più amati e venerati nel in Italia e nel mondo, a cui la comunità conventuale invita la cittadinanza a partecipare numerosa.