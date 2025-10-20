Enna, festa di Ognissanti e commemorazione dei defunti: istituiti i divieti

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale di Enna, in occasione della tradizionale ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, che avranno luogo nei giorni 1 e 2 Novembre 2025, considerate le particolari esigenze per la gestione della viabilità in tutta l’area del Cimitero comunale e strade limitrofe, relativamente al notevole afflusso di visitatori previsto nei predetti giorni, ha disposto, con propria ordinanza n. 482 del 17/10/2025, quanto segue.

Istituire per i giorni 29, 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025, dalle ore 07.00 alle ore 20.00:

1. il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati della via S. Francesco d’Assisi, dall’intersezione con viale Diaz fino al piazzale M° Di Dio (ingresso principale Cimitero), ed in tutta la via Cappuccini;

2. il senso unico di marcia in via delle Scienze – direzione via Aidone, dall’intersezione con il viale Diaz all’intersezione con via Giordano (che conduce all’ingresso secondario della GdF), eccetto i bus urbani e di linea e i veicoli di soccorso;

3. Si conferma il divieto di fermata in ambo i lati di tutta la via delle Scienze;

4. il divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, all’interno del Terminal arrivi e partenze SAIS di viale Diaz;

5. il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nella via Villarosa tratto compreso tra la via Aidone e il viale Diaz;

6. apposita area di sosta per soggetti diversamente abili nel piazzale B. Angelico, lungo il lato sovrastante la via dei Cappuccini, successiva al posteggio del venditore di fiori;

7. il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata per tutti gli autobus ed i mezzi pesanti in tutto il piazzale M° Di Dio, antistante l’ingresso principale del Cimitero, e nel piazzale B. Angelico, riservando il piazzale M° Di Dio alla sosta per disabili, muniti di apposito contrassegno, lungo il lato ringhiera, e il lato sx dell’ingresso principale, riservando la parte centrale del piazzale e lato prospiciente il muretto alla sosta libera;

8. i visitatori potranno fruire degli appositi parcheggi siti davanti gli ingressi secondari del Cimitero, nel piazzale B. Angelico, e nel piazzale M° Di Dio fino al totale esaurimento dei posti auto negli stessi.

