Enna, Festa dell’Unità: tre giorni di incontri, dibattiti e musica. Ecco il programma

PUBBLICITÀ

Dal 19 al 21 settembre, al Parco Proserpina di Pergusa, torna la Festa dell’Unità di Enna: tre giorni di incontri, dibattiti, musica e socialità che mettono al centro le sfide del territorio, le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno, il futuro delle aree interne e il contrasto allo spopolamento. Un appuntamento che coinvolge amministratori, istituzioni, parti sociali, associazioni, sindacati, scuole e giovani, con l’obiettivo di aprire un confronto ampio e condiviso sulle traiettorie di crescita per la comunità ennese e siciliana.

PUBBLICITÀ

“La Festa non vuole limitarsi a celebrare una tradizione politica – comunica la Federazione provinciale del Partito Democratico organizzatrice dell’evento – ma farsi laboratorio collettivo di idee. Enna, nel cuore di una Sicilia segnata da marginalità e ritardi infrastrutturali, diventa simbolo di un messaggio chiaro: Mezzogiorno e aree interne non sono terre di abbandono, ma spazi di possibilità. Qui sviluppo e coesione possono nascere dal valore delle comunità, dalla qualità di scuola e formazione, dalla capacità di trattenere e attrarre giovani, dal ruolo dello sport e dell’associazionismo, dal protagonismo delle donne e dalle battaglie per i diritti e la pace”.

Il programma riflette questa ambizione: dibattiti sullo sviluppo e sulle prospettive economiche del territorio con dirigenti scolastici, categorie produttive e mondo del lavoro; un focus sulla questione meridionale, tema irrisolto che condiziona la crescita del Paese e interpella le nuove generazioni; un approfondimento su spopolamento e destino delle aree interne, con l’apporto di esperti e giornalisti che ne indicano possibili soluzioni. La Festa aprirà anche finestre sulle grandi questioni internazionali.

“Da Enna – proseguono gli organizzatori – si alzerà una voce contro ogni disumanità, con un momento dedicato alla Palestina e alla difesa dei diritti umani. Spazio anche al protagonismo femminile, alla memoria e alle lotte delle donne che hanno segnato la vita democratica e che oggi continuano a chiedere pari opportunità”.

Non solo esponenti del Partito Democratico e dei Giovani Democratici, ma anche sindaci e amministratori locali, sindacalisti di CISL, CGIL e UIL, rappresentanti di associazioni, organizzazioni studentesche e movimenti culturali.

“Una ricchezza che conferma la volontà di non chiudersi nell’autoreferenzialità della politica – spiegano gli organizzatori – ma di costruire piattaforme di confronto ampie, frutto del dialogo con chi rappresenta lavoro, scuola, impresa e società civile”.

La Festa dell’Unità non sarà solo riflessione e dibattito: come da tradizione, sarà animata da concerti, dj set, attività sportive e momenti conviviali.

“Chi sceglierà di esserci – conclude la Federazione provinciale del Partito Democratico – troverà un’occasione per comprendere le sfide del territorio e condividere idee su come affrontarle. La Festa dell’Unità di Enna vuole essere questo: non una passerella, ma il tentativo concreto di costruire insieme nuove parole d’ordine, nuovi orizzonti e un nuovo modello di sviluppo per il Sud e per l’Italia”.

Di seguito il programma.

VENERDI 19

ore 18:00 APERTURA FESTA DELL’UNITA’ 2025 Interventi: Giuseppe Seminara – Segretario Comunale PD Enna; Fabio di Natale – Segretario Comunale GD Enna; Katià Rapè – Segretaria Provinciale PD Enna; Davide Conti – Segretario Provinciale GD Enna; Salvatore Cappa – Consigliere Provinciale con delega; Stefania Marino – Deputata Nazionale.

Ore 19:30 ENNA, ORIZZONTI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO. Confronto aperto su sfide e destini di una comunità. Dibattito tra Marinella Adamo, Dirigente Scolastico I.C. De Amicis Enna; Michele Sabatino, Presidente GAL Rocca di Cerere Geopark; Stefano Rizzo, Segretario CNA Enna; Ezio De Rose, Dirigente Medico A.S.P. Enna; Carmela Petralia, Segretaria Generale CISL Agrigento Caltanissetta Enna; Giuseppe Micciché, Segretario Generale FLC CGIL Enna; Angela Maccarrone, Segretaria Provinciale Confartigianato. Modera e conclude Lillo Maria Colaleo, segreteria regionale PD.

Concerto Live ore 22:00 Smoking Blu Reggae

A seguire, Dj Set Enna Massive Sound

SABATO 20

ore 10:30 GIOCO-SPORT EDUCATIVI Attività motorie di base in forma ludica, polivalente e differenziata In collaborazione UISP ENNA

Ore 11:00 LO SPORT DI TUTTI Confronti sulle attività e realtà sportive ennesi. Intervengono Mirko Andolina, consigliere comunale Enna; Mattia Tamburella, segretario di circolo PD Enna Alta; Matteo Russo, GD Enna; Manuel Valenti, Senatore Accademico UNIKORE.

ore 17:30 GAZA: L’UMANITA’ SOTTO ASSEDIO. Contro ogni disumanità e per una Palestina libera, in collaborazione con Arci PETRA APS. Intervengono: Giuseppe Montemagno, Presidente ARCI Sicilia; Anna Bucca, Consigliere regionale ARCI Sicilia; Fateh Hamdam, Coordinamento Palestina nel cuore; Tonino Palma, Coordinamento Comitato Pro Palestina e Diritti Umani Enna; Gabriele Capizzi, Federazione degli Studenti Enna; Andrea Greco, Koinè A.P.S. Modera e conclude Federica Barbarino, presidente Circolo ARCI Petra APS

Ore 19:30 LA QUESTIONE MERIDIONALE NON PASSA DI MODA. Dibattito per una giovanile meridionalista. Modera Martina Pisa GD Niscemi. Interventi: Gaetano Livolsi, Segretario PD Leonforte; Caterina La Rocca, resp. organizzazione nazionale Rete degli Studenti; Luigi Nicolosi, resp. organizzazione provinciale GD Catania; Francesca Cammarata, consigliera comunale GD San Cataldo; Giorgio Marretta, segretario provinciale GD Palermo; Calogero Patti, Centro Studi “Giuseppe Gatì”. Conclude Marco Greco, Segretario regionale GD Siciliani.

Concerto Live ore 22:00 Babil On Suite. A seguire, Dj Set MattiaTMB & Jahnto from Jostle.

DOMENICA 21

Ore 11:00 LE DONNE E LA POLITICA. Memorie e immagini del passato, lotte e orizzonti del futuro. Modera Anna Schirò. Intervengono: Stefania Marino, deputata nazionale; Katya Rapè, segretaria provinciale PD Enna; Tiziana Arena, consigliera comunale Enna; Patrizia Di Mattia, avvocato; Sofia Alvano, GD Enna.

Ore 17:30 TERRITORI IN FUGA. Comprendere per contrastare lo spopolamento. Intervengono: Katya Rapè, segretaria provinciale PD Enna; Marco Greco, Segretario regionale GD Siciliani; Michele Sabatino, Presidente GAL Rocca di Cerere Geopark; Marco Esposito, giornalista e saggista, autore del libro: “”Vuoto a perdere. Il collasso demografico. Come invertire rotta”; Filippo Sacco, Presidente GD Enna. Modera: Manuel Cutaia, segreterio comunale PD Enna.

Ore 19:30 DA TERRA DI PARTENZA A TERRA DI OPPORTUNITÀ. Immaginare sviluppo, inclusione e futuro di un territorio. Modera Lillo Maria Colaleo, resp. iniziativa politica PD provinciale. Introduce Katya Rapè, segretaria provinciale PD Enna. Intervengono: Piero Capizzi, Presidente del Libero Consorzio di Enna e Sindaco di Calascibetta; Piero Livolsi, Sindaco di Leonforte; Giuseppe Lo Monaco, Sindaco di Barrafranca; Alfio Giachino, Sindaco di Troina; Antonio Licciardo, Sindaco di Assoro; Vincenzo Savarino, Coordinatore Provinciale della UIL Enna; Alfredo Schillirò, segretario provinciale FP CGIL; Giuseppe Arena, Presidente provinciale PD Enna; Fabio Venezia, deputato regionale; Stefania Marino, deputata nazionale. A seguire CHIUSURA FESTA DELL’UNITA’ con Giuseppe Seminara, segretario comunale PD Enna, Fabio Venezia, deputato regionale, Stefania Marino, deputata nazionale.

Concerto Live ore 22:00 Crosswords