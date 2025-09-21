Enna, Festa dell’Unità: sport, diritti e Mezzogiorno nella seconda giornata

PUBBLICITÀ

Ieri seconda giornata della Festa dell’Unità al Parco Proserpina di Pergusa.

La mattina è stata dedicata allo sport con l’incontro “Lo Sport di Tutti”, in collaborazione con UISP, con la partecipazione di delegati del CONI e del Comitato Paralimpico Italiano, e numerose associazioni sportive dilettantistiche. I bambini hanno dato vita a giochi sport-educativi che hanno animato l’area, mentre gli adulti hanno discusso dell’importanza dello sport come dimensione sociale e della necessità di infrastrutture adeguate.

Nel pomeriggio, il tema centrale è stato “Gaza: l’umanità sotto assedio”, organizzato con Arci Enna, Koinè, Federazione degli Studenti, Coordinamento Palestina nel Cuore e Comitato Pro Palestina e Diritti Umani Enna. E’ stato un momento di riflessione: è stata ribadita la ferma condanna delle azioni che ledono i diritti umani, il sostegno alle iniziative internazionali di solidarietà, e l’urgenza di protezione e riconoscimento per la Palestina.

La sera il dibattito sul rapporto tra giovani e Mezzogiorno: al centro i temi del lavoro dignitoso, dell’uguaglianza di opportunità e della necessità di un impegno politico che non si accontenti di parole ma produca soluzioni concrete.

Il gran finale della giornata è stato musicale e festoso. Sul palco protagonista il concerto Babil On Suite, seguito dal dj set di MattiaTMB e Jahnto from Jostle.

“Questa seconda giornata è un successo che supera ogni aspettativa. Siamo soddisfatti della qualità dei dibattiti, della partecipazione, dell’affetto che la comunità sta mostrano”, afferma il comitato promotore.

Oggi, domenica 21 settembre, si terrà un dibattito sulle donne e la politica, con ricordo di Milena Rutella, poi un ulteriore confronto alla presenza del giornalista Marco Esposito e degli amministratori locali – il presidente del libero Consorzio Capizzi e i sindaci PD – e deputati del PD Marino e Venezia per affrontare i temi delle aree interne e delle politiche di sviluppo che possono dare nuovo slancio al territorio.