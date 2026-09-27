Enna, Festa dell’Unità: oggi la giornata conclusiva

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Ieri si è svolta la seconda giornata della Festa dell’Unità di Enna, giunta alla terza edizione, al Parco Proserpina.

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Nel corso della giornata si sono tenuti incontri e dibattiti dedicati a diversi temi, tra cui sviluppo del territorio, lavoro, imprese, aree interne, università, giovani, transizione ambientale e disuguaglianze territoriali. Al confronto hanno preso parte amministratori, rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria, esponenti del mondo universitario, del partito e cittadini.

La serata si è conclusa con l’esibizione degli Shakalab e un dj set.

«Un successo straordinario, che ci vede ormai alla terza edizione e che sta tornando a essere un appuntamento cittadino – fanno sapere dal comitato organizzatore – dove divertirsi, stare insieme, vivere momenti di convivialità, ma anche discutere dei principali temi della città e della programmazione politica. Un vero e proprio laboratorio politico nel quale si elaborano, raccolgono e confrontano idee e proposte».

Oggi è in programma la giornata conclusiva della manifestazione. Alle 18 si terrà il “Dialogo con i cittadini”, mentre alle 19 è previsto l’incontro “Sicilia ed Europa” con Stefano Bonaccini, Giuseppe Lupo, Fabio Venezia, Piero Capizzi e altri ospiti. La chiusura della Festa sarà affidata a Maria Stefania Marino, Fabio Venezia e al sindaco Vladimiro Crisafulli.