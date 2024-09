Enna: Festa dell’Unità, giornata conclusiva con dibattiti, comizio e musica

PUBBLICITÀ

Conclusa la seconda giornata della Festa dell’Unità di Enna al Parco Proserpina di Pergusa che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

La giornata è iniziata con i dibattiti tematici: la mattina il dibattito sulla “Salute: bisogni, diritti e accesso ai servizi sanitari” alla presenza degli specialisti di settore in cui si è discusso dei problemi che affliggono il servizio sanitario nazionale; nel pomeriggio “La repubblica e i suoi figli” in cui i giovani democratici con l’ANPI hanno parlato del rapporto tra giovani e Costituzione; poi, l’intervista agli onorevoli Barbagallo e Lupo dal titolo “Sicilia: prospettive e sviluppo, tra Mediterraneo ed Europa” in cui si è parlato della Sicilia e del suo futuro; quindi, a chiudere, il dibattito dal titolo”Costruiamo l’alternativa in città” alla presenza delle forze politiche di opposizione.

La sera la tradizionale salsicciata, il concerto dei Qbeta e il dj set del gruppo Enna Massive Sound e di MattiaTMB.

Oggi, domenica, ultima giornata della Festa dell’Unità, si sono svolte in mattinata le attività promosse con Legambiente e UISP, dalla bicicletta ecologica al minibasket. Nel pomeriggio i dibattiti aperti tematici “Enna Bene Comune: il patrimonio culturale della città”, con presenti attori e associazioni culturali, e “Diritti: Jus Soli e Jus Scholae” con professionisti ed associazioni esperte sul tema.

In serata, il comizio di chiusura della manifestazione, alla presenza della deputazione nazionale, e prima e dopo momenti di intrattenimento, con in apertura il liscio con i centri anziani e a chiudere l’esibizione di musica e ballo popolare con il gruppo folk ennese “I Faiddri”.