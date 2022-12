La EcoEnnaServizi comunica che, in occasione della festività dell’8 dicembre, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti per le utenze domestiche nella città di Enna sarà svolto regolarmente. Per le utenze non domestiche il servizio sarà svolto, invece, solo la mattina. I Centri di Raccolta Comunale di contrada Venova e di contrada Scifitello rimarranno chiusi.

