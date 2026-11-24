Enna, Festa dell’Immacolata: il mercato settimanale anticipato a lunedì 7 dicembre

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Il mercato settimanale di Enna, previsto per martedì 8 dicembre, sarà anticipato a lunedì 7 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione. Lo ha disposto il sindaco Crisafulli con un’apposita ordinanza.

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Il provvedimento riguarda il mercato settimanale di Piazza Europa, Via della Resistenza e Pergusa. L’anticipazione era stata richiesta dagli operatori del mercato attraverso l’organizzazione sindacale di riferimento, con una nota trasmessa al Comune il 19 novembre scorso.

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L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta, tenendo conto anche dell’imminenza delle festività natalizie e dell’utilità dello svolgimento del mercato sia per gli operatori commerciali sia per i cittadini. A rendere possibile lo spostamento anche la disponibilità manifestata da EcoEnnaServizi a effettuare la pulizia dell’area mercatale nella giornata di lunedì 7 dicembre.