Enna, Festa delle Forze Armate: disposti divieti di sosta e transito per la cerimonia del 4 novembre

In occasione della Festa delle Forze Armate e, in particolare, lo svolgimento della cerimonia commemorativa, che avrà luogo domani, martedì 4 novembre, presso il Monumento ai Caduti del piazzale delle Rimembranze, antistante il Castello di Lombardia, il Comando della Polizia Locale di Enna, con propria ordinanza n. 478 del 16/10/2025, ha disposto l’istituzione dei seguenti divieti.

Dalle ore 00.01 alle ore 12.00 del giorno 04/11/2025, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati del tratto di via Lombardia compreso tra l’intersezione con via Anfiteatro ed il monumento ai Caduti antistante il Castello di Lombardia, e nel tratto a salire del piazzale G. Rosso in direzione Castello, sottostante la ringhiera, onde riservarvi la sosta ai mezzi istituzionali.

Per lo stesso giorno, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento della cerimonia, l’interruzione temporanea del transito veicolare in direzione Lombardia dalla via Cittadella e dalla via Roma, dirottando il medesimo sulle traverse precedenti.