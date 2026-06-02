Enna, Festa della Repubblica: primo appuntamento istituzionale del sindaco Crisafulli

PUBBLICITÀ

Non poteva esserci occasione più solenne per il primo appuntamento istituzionale del neo sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, le celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, quest’anno arricchite da un significato tutto particolare per il capoluogo ennese e per l’intero territorio provinciale.

Si festeggiano, infatti, gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e, al contempo, il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna, una doppia ricorrenza che ha conferito alla cerimonia un carattere di eccezionale rilievo storico e civico.

Con la fascia tricolore sul petto, Crisafulli nella veste di primo cittadino, ha presenziato alle celebrazioni fianco a fianco con Sua Eccellenza il Prefetto di Enna, Ignazio Portelli. Momento di alta intensità simbolica, al Castello di Lombardia, la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, rito solenne che dopo l’alzabandiera ha aperto ufficialmente la giornata commemorativa.

Nel corso del cerimoniale, il sindaco Crisafulli, nella veste di sindaco capofila della provincia, e il Prefetto Portelli hanno proceduto alla consegna delle onorificenze della Repubblica. Insignite del riconoscimento, Maria Assunta Barletta, stimata funzionaria della Prefettura di Enna, e Claudia Savarino, giovane studentessa di Agira che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha designato Alfiere della Repubblica, un riconoscimento che premia l’eccellenza e il merito delle nuove generazioni del territorio.

Le celebrazioni si sono concluse a Palazzo del Governo con lo scoprimento di una targa commemorativa dedicata agli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale del 1946 e del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna: un gesto carico di memoria civile e di responsabilità verso il futuro.

«Indossare la fascia tricolore in una giornata come questa è stata un’emozione profonda e un richiamo forte al senso del dovere», ha dichiarato il sindaco Crisafulli.