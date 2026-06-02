Enna, Festa della Repubblica, Capizzi: “Celebriamo libertà, democrazia e partecipazione”

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Le Province d’Italia e l’Upi hanno unito i loro messaggi per celebrare l’Italia in occasione dell’80° anniversario della Repubblica con uno slogan: “Le Province celebrano gli 80 anni della Repubblica. Viva l’Italia”.

“E’ oggi una giornata speciale perchè si celebrano i nostri valori costituzionali – dichiara il presidente Piero Capizzi – la libertà, la democrazia e la partecipazione attiva in occasione dell’80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946, celebriamo il momento esatto in cui il nostro Paese ha scelto la democrazia e la libertà. Questo traguardo assume un valore ancora più straordinario perché ricorre l’80° anniversario del suffragio universale: ottant’anni fa, per la prima volta nella storia nazionale, le donne italiane esercitarono il loro diritto di voto, diventando cittadine a pieno titolo e protagoniste della costruzione della nostra Repubblica. Come rappresentante di questa Provincia, sento il dovere di ricordare il coraggio e la determinazione di chi ci ha preceduto, superando le macerie della guerra e del fascismo per consegnarci un’Italia unita, libera e democratica. Quei principi non sono un semplice ricordo del passato, ma la bussola che deve guidare il nostro impegno quotidiano nelle istituzioni locali. Celebrare questo duplice anniversario significa rinnovare il nostro patto di cittadinanza, tutelare i diritti conquistati e promuovere un’inclusione sempre maggiore. Rivolgo un augurio speciale a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della nostra provincia, affinché lo spirito di quel 2 giugno continui a ispirare la nostra comunità verso un futuro di pace, coesione e sviluppo.”