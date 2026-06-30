Enna, Festa della Patrona: le disposizioni su viabilità, sosta, sicurezza e aree riservate

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In occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona, il Comune di Enna ha definito il piano di viabilità e le misure di ordine e sicurezza pubblica per le giornate dell’1, 2 e 19 luglio.

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Si parte il 1° luglio con il corteo dell’Amministrazione e del gonfalone comunale. Dalle ore 14:00, e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Roma, nel tratto tra piazza Umberto e piazza Duomo. Per il solo tempo necessario al corteo è sospesa anche la circolazione tra l’intersezione con via Pergusa (Balata) e piazza Duomo.

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La giornata principale è quella del 2 luglio, con la processione, lo sparo dei fuochi e il concerto in Piazza Europa. La piazza resta chiusa alla sosta, con rimozione forzata, dalla mezzanotte dell’1 luglio alle 10:00 del 3 luglio. Numerose le vie interessate, in fasce orarie diverse, da divieti di sosta e sospensioni della circolazione: tra le principali via Roma in più tratti, via Mercato, via dello Stadio, viale IV Novembre e l’area dell’Eremo di Montesalvo. In via dello Stadio, tra via Rossini e via Verdi, è prevista dall’1 luglio l’installazione del Posto Medico Avanzato.

Particolare attenzione è dedicata alle persone con disabilità. Sempre il 2 luglio, dalle 14:00 alle 21:00, è riservato il tratto di via dello Stadio compreso tra via Verdi e via Rossini. A questo si aggiungono stalli dedicati nelle vicinanze: 9 posti in via dello Stadio al civico 26, 8 posti in via dello Stadio dal civico 16 al civico 22 e 12 posti in via G. Verdi. Infine, un’area che resta riservata per un periodo prolungato: dal 3 al 19 luglio, presso l’Eremo di Montesalvo, il lato della piazzetta sottostante il muro del campo di calcetto è destinato ai veicoli al servizio dei disabili.

Un elemento contiguo, da non confondere ma utile in chiave di sicurezza: la via Murgano, antistante il cancello laterale dello stadio “Gaeta”, è individuata come via di fuga per eventuali emergenze sanitarie. Non è uno spazio di sosta per disabili, ma è bene segnalarla nel quadro complessivo dell’accessibilità e dei soccorsi.

Sul fronte della sicurezza, lungo il percorso della processione del 2 e del 19 luglio, dalle 18:00, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande in vetro e lattine, con mescita consentita solo in bicchieri di plastica o carta. Nell’area del concerto, entro circa 500 metri da Piazza Europa e dalle 18:00 del 2 luglio fino alle 02:30 del 3, è vietata la vendita di alcolici oltre il 5% e l’uso di contenitori in vetro, lattine o plastica con tappo, anche se di provenienza personale, oltre all’uso di bombole di gas. Nelle vie delle “sarbiate” e davanti alla Chiesa di Montesalvo, durante i giochi pirotecnici, ai residenti è chiesto di non sostare sui balconi e di non aprire le finestre nei trenta minuti precedenti e successivi agli spari, per consentire le operazioni di bonifica. Le violazioni comportano sanzioni da 25 a 500 euro.

Tra la fine dei fuochi e l’inizio del concerto è infine previsto uno stop di circa trenta minuti, necessario ai tecnici per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area di sparo.