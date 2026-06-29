Enna, Festa della Patrona: ecco il calendario delle dirette streaming e TV

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Anche quest’anno i principali momenti dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione, Patrona della città di Enna, potranno essere seguiti in diretta streaming e televisiva grazie alla collaborazione tra le pagine Facebook PiCaFoto e Tele Enna, e Canale 97 Sicilia.

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Le dirette prenderanno il via oggi, lunedì 29 giugno, con la processione delle Chiavi (ore 18.30) e la solenne apertura del simulacro della Madonna con la traslazione dalla Cappella dei Marmi all’altare maggiore (ore 19.00).

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Mercoledì 2 luglio, giorno della Festa, saranno trasmessi lo sparo dei 101 colpi di cannone (ore 7.00), il Pontificale (ore 10.30), la processione (ore 19.00) e lo spettacolo dei fuochi d’artificio (ore 22.00).

Le dirette proseguiranno sabato 18 luglio con la Benedizione del Clero (ore 20.30) e domenica 19 luglio, in occasione della Madonna a Muntata, con lo sparo dei 101 colpi di cannone (ore 7.00) e la tradizionale processione (ore 19.00).

Le celebrazioni saranno trasmesse sulle pagine Facebook di PiCaFoto e Tele Enna, su YouTube e su Canale 97 Sicilia, consentendo anche a chi è lontano da Enna di seguire i momenti più significativi della festa patronale.