Enna: Festa della Pace tra corteo, riflessioni e preghiera

PUBBLICITÀ

Si è svolta oggi a Enna la Festa della Pace, promossa dall’Azione Cattolica della Parrocchia San Giovanni Battista, guidata dal parroco don Giacomo Zangara. L’iniziativa ha preso avvio con il raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di San Giuseppe, da dove si è mosso un corteo che ha attraversato via Roma per raggiungere la Galleria Civica.

PUBBLICITÀ

Qui la presidente dell’Azione Cattolica, Tiziana Buono, ha rivolto un saluto ai presenti, ringraziando quanti hanno preso parte alla manifestazione.

Nel corso degli interventi, il vicesindaco di Enna, Francesco Comito, ha invitato i partecipanti a “lastricare le strade di pace e solidarietà in tutti gli ambiti in cui si opera”. Il vicario foraneo don Sebastiano Rusignolo ha richiamato le parole del Papa, sottolineando l’importanza di “preparare una pace disarmata e disarmante”.

Nel corso dell’incontro si sono susseguiti diversi contributi, con letture, poesie, preghiere e citazioni di figure impegnate nella promozione della pace. Hanno partecipato, tra gli altri, le parrocchie San Giovanni Battista, San Bartolomeo e San Tommaso, il gruppo Agesci Scout Enna 1, l’associazione “Credere negli Studenti”, l’associazione “Farsi Prossimo” e l’associazione “L’Ancora”.

La manifestazione ha previsto anche la consegna del Messaggio della Pace 2026 di Papa Benedetto XIV al vicesindaco e la proiezione di un video dedicato al tema della pace.

L’iniziativa si è conclusa con il rientro del corteo presso la chiesa di San Giuseppe, dove è stata celebrata la messa da don Sebastiano Rusignolo, don Giacomo Zangara e don Salvatore Rindone.