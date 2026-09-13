Enna, Festa del SS. Crocifisso di Papardura: musica con “I Faiddri” e il brano “U Stricaturi”

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Domani, lunedì 14 settembre, spazio alla musica e alla tradizione popolare alle ore 20 al Santuario di Papardura a Enna, in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso di Papardura, con l’esibizione del gruppo folkloristico “I Faiddri”.

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Ad aprire lo spettacolo sarà “U Stricaturi”, brano inedito composto da Cinzia Longo e dedicato alle antiche lavandaie di Papardura. Il pezzo sarà presentato per la prima volta a Enna con una coreografia realizzata appositamente.

Il brano era stato selezionato e premiato lo scorso marzo a Polla, in provincia di Salerno, dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Un riconoscimento che assume un significato particolare anche per Enna, perché richiama la memoria dei lavatoi e di una tradizione profondamente legata alla storia popolare della città.

Più recentemente, “U Stricaturi” è stato premiato anche al 24° Memorial Rosa Balistreri, svoltosi a Licata il 29 agosto, classificandosi al sesto posto tra i dieci selezionati.

L’esibizione de “I Faiddri” chiuderà così il programma della “Festa do Signuri” del SS. Crocifisso di Papardura, unendo alla dimensione religiosa della ricorrenza un momento dedicato alla memoria, alla musica e alle tradizioni popolari ennesi.