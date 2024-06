Enna: festa all’Associazione La Tenda tra amicizia e integrazione

PUBBLICITÀ

27 anni di associazionismo dove si sono valorizzate le diversità culturali, abbattuti i pregiudizi, accolto il disagio. Sabato scorso, presso il cortile dell’associazione La Tenda, si è fatta festa, il “Tenda party” ha coinvolto le centinaia di famiglie utenti che hanno passato insieme una bellissima serata condividendo cibo, balli e musica italiana, siciliana, rumena, marocchina e tunisina.

“Per noi le diversità sono una risorsa – dice il vice presidente Dott. Federico Emma -. Assistiamo tante famiglie in difficoltà, fra loro oltre che ennesi ci sono anche stranieri. Volevamo un momento di aggregazione e integrazione fra loro, regalare uno spazio per divertirsi, perché per molti l’associazione è casa, un punto di riferimento da oltre 25 anni. Insieme alla parrocchia di Montesalvo, di cui siamo parte integrante, abbiamo realizzato questa serata in cui tutte le comunità hanno potuto, con orgoglio, raccontarsi attraverso abiti, cibo e danze”.

“Grazie agli organizzatori per l’invito dell’Associazione La Tenda e la parrocchia di Montesalvo – ha dichiarato Ionica Dobre in rappresentanza della comunità rumena -. E’ stata una bella serata, piatti tipici e costumi tradizionali, fiabe per i piccoli, musica e balli per i grandi. Una serata all’insegna della diversità, imparare a conoscersi e vivere in armonia”.

Per il gruppo dei volontari Cecilia Manenti ha dichiarato: “Regalare tanti sorrisi e tanta allegria a delle persone meno fortunate che hanno accettato di venire e di condividere con tutti noi quel poco che hanno è stato fantastico”.