Enna, FenealUil e Fillea Cgil: “Preoccupazione per mancata sicurezza degli operai del Consorzio Pacaed”

I segretari generali di FenealUil e Fillea Cgil di Enna, Francesco Mudaro e Salvo Carnevale, esprimono forte preoccupazione “per la grave situazione di pericolo – spiegano – che coinvolge gli operai del Consorzio Pacaed. È inaccettabile che l’area di parcheggio e il campo base siano divisi da una strada provinciale senza alcuna misura precauzionale per garantire l’incolumità delle maestranze”.

Mudaro e Carnevale aggiungono: “La mancanza di protezioni adeguate espone i lavoratori a rischi significativi, soprattutto durante i turni notturni, quando la visibilità è naturalmente ridotta. Questa situazione non solo mette a repentaglio la sicurezza degli operai ma contrasta con i principi fondamentali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

I segretari generali di FenalUil e Fillea Cgil di Enna concludono: “Chiediamo urgentemente che il Libero Consorzio intervenga per risolvere questa problematica, che riguarda la Sp 62, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici che impediscono l’implementazione di misure di sicurezza efficaci. È fondamentale che vengano adottate soluzioni immediate per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per tutti gli operai. Non possiamo permettere che la sicurezza dei lavoratori venga compromessa da inefficienze e ritardi. Dal canto suo, il consorzio Pacaed Palermo-Catania, che si sta occupando delle opere ferroviarie, faccia la sua parte e acceleri l’impegno preso a rendere accettabile l’area. Basta attese, è tempo di agire”.