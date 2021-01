Enna: Fedir, nomina regionale per Salvatore Mingrino

Il Dr. Salvatore Mingrino, dirigente amministrativo dell’Asp di Enna, è stato nominato segretario aziendale e segretario regionale aggiunto della Fedir, sezione di Fedirets, sindacato nazionale che rappresenta i dirigenti e direttivi, professionali, tecnici e amministrativi, che lavorano nel servizio sanitario, nelle Regioni, negli Enti locali e i segretari comunali e provinciali.

“Sono sicura che svolgerà un ottimo lavoro – dichiara Elisa Petrone, Segretario Generale di Fedirets – con la sua esperienza e le sue competenze, maturate in particolare come dirigente di un servizio appalti, aiuterà a rendere il nostro sindacato nel territorio siciliano ancora più forte e preparato ad affrontare le sfide che ci attendono nei settori di nostra rappresentanza. La nostra, oltre ad essere una federazione che rappresenta tutta la dirigenza territoriale del Paese, è un sindacato che, proprio in questo momento storico, si prefigge di contribuire alla crescita del management pubblico”.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta del Segretario Generale Dr.ssa Petrone – dichiara Mingrino – che mi ha invitato a spendermi per una maturazione della funzione dirigenziale, per la difesa degli interessi di queste importanti figure che si collocano, negli enti nel territorio, al crocevia del rapporto tra politica ed amministrazione. Ringrazio il Segretario Generale per lo sprone e la fiducia accordatami”.