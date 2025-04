Enna: Federico II, esperienza di scambio culturale e didattico con la Spagna

PUBBLICITÀ

Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile l’Ips Federico II di Enna, rappresentato da due docenti, Concetta Maddalena e Tiziana Di Venti, in job shadowing, e sette studenti, Arianna Pergola, Bruno Ciaramidaro, Gaia Faraci, Marika Scarlata, Mirko Lunardo, Matteo La Paglia e Roberto Contino, hanno effettuato una mobilità Erasmus presso l’Ies Sierra De Mijas, in Andalucia, Spagna. La visita è seguita alla settimana dal 17 al 24 marzo, periodo in cui la scuola spagnola, rappresentata da sette studenti e due docenti, è stata ospitata ad Enna, presso le famiglie e presso le strutture alberghiere della città.

Gli obiettivi dello scambio sono stati la reciproca conoscenza dei sistemi scolastici, italiano e spagnolo, l’inclusività, la digitalizzazione nella didattica e lo sviluppo della cittadinanza europea. Le visite culturali e paesaggistiche hanno altresì permesso di ampliare la conoscenza del patrimonio europeo e lo sviluppo di competenze linguistiche, soprattutto nelle lingue inglese e spagnola.

Si sono svolte attività che hanno evidenziato le comuni origini di alcune tradizioni, quali quelle della Settimana Santa, fortemente sentita nel territorio ennese, come nelle grandi e piccole città spagnole, tra cui Malaga e Marbella. Gli studenti in entrambe le scuole hanno partecipato alle lezioni e hanno svolto attività laboratoriali e sportive mettendosi in gioco e divertendosi. Gli alunni, vivendo in famiglia, ne hanno compreso le abitudini e lo stile di vita, e sono stati accolti con entusiasmo e calore.

La Dirigente Scolastica, Rosaria Di Prima, conferma la valenza didattica ed educativa dei Progetti di Accreditamento Erasmus plus, coordinati dalla prof.ssa Alida Di Martino, e afferma che per tutti i docenti e gli studenti coinvolti è stata una esperienza di vita e di lavoro arricchente e motivante. Dall’1 aprile l’Istituto sta ospitando, inoltre, una scuola Francese, il lycée De Gaulle Anthonioz di Milhaud, con molteplici attività. Anche il personale ATA, coordinato dal DSGA della scuola, il dott. Davide Lo Giudice, è coinvolto nel progetto attraverso la condivisione delle buone pratiche del sistema di gestione scolastico con i colleghi francesi.