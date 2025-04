Enna: “Fede e Passione”, percorso d’arte a cielo aperto nelle piazze del centro storico

PUBBLICITÀ

Si intitola “Fede e Passione: le piazze di Enna in arte” l’iniziativa che, in occasione della Settimana Santa, sta trasformando il centro storico della città in un suggestivo museo a cielo aperto. Un percorso tra spiritualità, cultura e bellezza, dove le piazze si fanno galleria d’arte per raccontare, attraverso riproduzioni di celebri opere pittoriche, il tema della Croce e della Passione di Cristo.

Dal Medioevo al Novecento, il percorso, finanziato dal Comune, si snoda lungo via Roma, con partenza da piazza San Tommaso e arrivo al Duomo.

Le tappe saranno animate Giovedì e Venerdì Santo dalla narrazione e dalle spiegazioni degli studenti del Liceo Artistico “Cascio” di Enna, coinvolti nel progetto attraverso il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), che unisce formazione scolastica e valorizzazione del territorio.

Le visite guidate si terranno in quattro turni: giovedì alle ore 17:00 e 19:00; venerdì mattina alle ore 10:00 e 12:00. Il punto di ritrovo è piazza San Tommaso. E’ consigliato parcheggiare presso il Parcheggio Pisciotto, da cui è possibile raggiungere facilmente l’inizio del percorso attraverso la navetta. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione al numero 335 5695762.