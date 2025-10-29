Enna, FdI: “Interventi per i territori bocciati da chi avrebbe dovuto sostenerli”

PUBBLICITÀ

Nel corso della seduta del Consiglio Provinciale di Enna dedicata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, Fratelli d’Italia ha presentato 12 emendamenti mirati a favore del territorio, con l’obiettivo di destinare risorse a opere di manutenzione e messa in sicurezza di strade provinciali, impianti sportivi e istituti scolastici.

“Si è trattato di proposte concrete e pienamente sostenibili – comunica la federazione provinciale del partito – pensate per rispondere alle reali esigenze delle comunità locali e migliorare infrastrutture fondamentali per la sicurezza e la vivibilità del territorio”.

“In particolare – spiega Fratelli d’Italia – abbiamo accolto con favore la conferma anche dal Presidente del Libero Consorzio di Enna circa la disponibilità del finanziamento per la Strada Panoramica di Enna, già deliberato dal Governo regionale: un intervento strategico per il capoluogo e per l’intera area provinciale. Proprio per questo, riteniamo importante che analoga attenzione venga riservata anche agli altri comuni, che hanno pari dignità e necessità di sostegno. Con rammarico, dobbiamo però constatare che i nostri emendamenti, sostenuti dal gruppo MPA, non hanno ricevuto l’appoggio della restante maggioranza, che insieme al Partito Democratico ha espresso voto contrario. Una scelta che non condividiamo, perché priva il territorio di opportunità di investimento e di segnali concreti di vicinanza alle comunità locali. Fratelli d’Italia continuerà con determinazione a promuovere proposte costruttive e di buon senso, convinti che il ruolo del Consiglio Provinciale debba essere quello di rispondere ai bisogni reali dei cittadini, e non di assecondare logiche politiche di schieramento. Per questa ragione, riproporremo i nostri emendamenti nelle prossime occasioni utili”.

Questo l’elenco degli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia: € 50.000,00 – Riqualificazione Istituto “Majorana” di Troina; € 250.000,00 – Riqualificazione Palasport di Piazza Armerina; € 230.000,00 – Riqualificazione Camping Pergusa (ritirato); € 100.000,00 – Riqualificazione palestra Liceo “Colajanni-Farinato” di Enna; € 420.000,00 – SP 82; 100.000,00 – Riqualificazione palestra Liceo Scientifico “G. Falcone” di Barrafranca; € 250.000,00 – SP 58; € 300.000,00 – SP 32; € 250.000,00 – SP 10; € 250.000,00 – SP 68; € 250.000,00 – SP 56; € 250.000,00 – SP 27.