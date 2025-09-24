Enna, “Fattoria di Spamic”: mattinata all’aperto con S.A.M.O.T. Catania e Spazio Amico

PUBBLICITÀ

In occasione del mese per la sensibilizzazione sul cancro infantile, S.A.M.O.T. Catania ETS e Spazio Amico Sicilia organizzano sabato una mattinata di aggregazione all’aperto alla Fattoria Sociale Montika di Enna, dal titolo “Fattoria di Spamic”, in collaborazione con Ippoterapia Montika, partner del progetto. L’evento è rivolto ai bambini destinatari delle attività e alle loro famiglie, per valorizzare il ruolo terapeutico del contatto con la natura, con gli animali e con la comunità nei percorsi di cura e di benessere, ed è aperto anche alle istituzioni e a chiunque voglia partecipare (ingresso gratuito).

Durante la giornata sarà presentato alle istituzioni e al territorio il progetto “Spazio Amico: lo sportello delle fragilità”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso 1/2024).

Il programma, dalle 9:30 alle 13:00, prevede attività esperienziali all’aria aperta per bambini e famiglie presso la Fattoria Sociale Montika (strada Baronessa, Enna) e, nella stessa fascia oraria, una tavola rotonda di presentazione del progetto. Durante la tavola rotonda saranno affrontati i seguenti temi: assistenza e supporto domiciliare integrato per i minori con patologie complesse e per i loro caregiver; trasporto dedicato ove necessario; “Casa Amica” nei pressi del Policlinico di Catania a sostegno delle famiglie; presa in carico multidisciplinare e accompagnamento nei percorsi sanitari, psicologici e sociali.

S.A.M.O.T. Catania (Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale) opera dal 2001 nell’ambito delle cure palliative e dell’assistenza domiciliare, con équipe multiprofessionali e in convenzione con le ASP di Catania ed Enna. La missione è garantire continuità di cura a domicilio e sostegno globale alla famiglia, con particolare attenzione anche alle cure palliative pediatriche.