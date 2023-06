Enna: farmacisti, sesta edizione della Cerimonia del Caduceo

Si terrà sabato, nell’Auditorium “Antonio Scelfo” dell’Università Kore di Enna, la VI edizione della Cerimonia del Caduceo, organizzata da Federfarma Enna e dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Enna. I quasi 300 farmacisti dell’ennese, tra i quali i 58 titolari di farmacia, si confronteranno sul tema “I farmacisti al centro della sanità di prossimità”.

Ad aprire i lavori il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Enna, Dino Rizzo, e il presidente di Federfarma Enna, Massimo Genco. Alla cerimonia interverranno Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, il presidente nazionale di Federfarma Marco Cossolo e il presidente dell’Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti Emilio Croce.

Tanti i riconoscimenti da assegnare dopo anni di stop alla cerimonia per via della pandemia. Saranno premiati, infatti, chi compie quest’anno 30 anni di titolarità e benemerenze saranno assegnate ai veterani della farmacia per i 35, 50 e 60 anni di iscrizione all’Albo. La Cerimonia del Caduceo celebra anche i nuovi iscritti, giovani ai quali si darà il benvenuto nella professione, che nel corso della manifestazione presteranno il “giuramento del farmacista”.