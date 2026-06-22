Enna: famiglie e terapisti chiedono rispetto continuità terapeutica bambini

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Si è svolto ieri presso il centro riabilitativo Corrieri dell’Oasi di Enna un importante incontro dedicato alle difficoltà che stanno vivendo i servizi, le famiglie e soprattutto i bambini che necessitano di percorsi terapeutici continuativi. All’incontro hanno partecipato la presidente dei Corrieri dell’Oasi, Silvana Suraniti, il deputato Davide Faraone, il presidente dell’associazione ELPIS, Davide Lo Presti, e numerosi rappresentanti delle famiglie coinvolte.

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L’iniziativa è nata dall’esigenza di portare all’attenzione delle istituzioni il forte disagio che da tempo interessa il settore dei servizi di riabilitazione. Durante l’incontro è stata evidenziata una problematica che da anni grava sulle famiglie: i ritardi nei pagamenti e le difficoltà burocratiche legate ai rimborsi delle terapie. Secondo quanto riportato dai partecipanti, numerosi genitori sono stati costretti nel tempo a rinunciare ai percorsi terapeutici dei propri figli, a causa dell’incertezza dei tempi di rimborso e delle difficoltà di accesso alle prestazioni. Una situazione che non garantirebbe il diritto alla continuità terapeutica e all’assistenza sanitaria garantito dai LEA, con conseguenze dirette sullo sviluppo dei figli.

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Il deputato Davide Faraone ha manifestato attenzione e vicinanza alle problematiche esposte, ascoltando le testimonianze delle famiglie e degli operatori del settore. Nel corso del confronto sono state inoltre segnalate criticità riguardanti la gestione amministrativa della vicenda da parte dell’ASP di Enna. Su tali aspetti è stata richiesta una maggiore attenzione istituzionale e un approfondimento volto a verificare il pieno rispetto dei diritti dei minori e delle famiglie coinvolte.

L’auspicio, condiviso da tutti i presenti, è che si possa giungere rapidamente a una soluzione capace di garantire continuità assistenziale, servizi convenzionati per tutti e tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità.

Un ringraziamento è stato rivolto a Davide Lo Presti, presidente dell’associazione ELPIS Onlus, per il costante impegno a sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie.