Enna, FAILP CISAL: incontro sulle pari opportunità nel lavoro e in Poste Italiane

Lo scorso 6 marzo si è svolto ad Enna, presso la sede “Luigi Pisano”, l’incontro dal titolo “Non parliamo della donna, parliamo con le donne”, promosso dalla Segreteria Provinciale della FAILP CISAL in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Un momento di confronto e ascolto dedicato alle lavoratrici e alle tematiche della parità di genere nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alla realtà di Poste Italiane. L’iniziativa ha registrato una sentita partecipazione e si è caratterizzata per il clima di dialogo e condivisione che ha permesso alle presenti di raccontare esperienze personali e professionali, mettendo in luce sia i progressi compiuti negli anni sia le criticità ancora presenti, soprattutto in relazione alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, alle opportunità di carriera e alla tutela dei diritti.

Dopo i saluti iniziali della segreteria provinciale della FAILP CISAL, è intervenuta l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, referente dello sportello antiviolenza dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. di Enna, che ha affrontato il tema della violenza di genere e dell’importanza di creare reti di supporto e strumenti concreti di tutela per le donne.

Particolarmente apprezzato è stato il momento della tavola rotonda, durante la quale lavoratrici ed ex dipendenti di Poste Italiane hanno condiviso le proprie esperienze professionali, offrendo spunti di riflessione sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e sull’evoluzione delle opportunità nel corso degli anni.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre distribuito un questionario rivolto alle lavoratrici, con l’obiettivo di raccogliere contributi, segnalazioni e proposte. I risultati saranno analizzati dalla FAILP CISAL e portati ai tavoli di confronto nazionali per contribuire alla definizione di iniziative e politiche sindacali sempre più attente alle esigenze delle lavoratrici.

«Questa giornata – ha dichiarato il segretario provinciale Marco Castagna – è stata soprattutto un’occasione di ascolto. Le testimonianze raccolte dimostrano quanto sia importante continuare a lavorare per costruire ambienti di lavoro sempre più equi, inclusivi e rispettosi».

L’incontro si inserisce nel percorso di impegno della FAILP CISAL per la promozione delle pari opportunità, la tutela della genitorialità e il miglioramento delle condizioni di lavoro, con l’obiettivo di dare sempre maggiore spazio alla voce delle lavoratrici.