Enna, FAI: domenica l’evento “L’Alba di Cerere”

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La Delegazione FAI di Enna propone uno speciale evento d’estate: “L’Alba di Cerere a Enna”, in programma domenica 12 luglio 2026, con ritrovo alle 5.15 presso il Castello di Lombardia.

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L’iniziativa offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere il passaggio dall’oscurità della notte ai colori dell’aurora, godendo dello spettacolo dell’alba da uno dei luoghi più suggestivi della città.

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La passeggiata prenderà il via alle 5.30 e condurrà i partecipanti dall’ingresso del Castello di Lombardia alla Rocca di Cerere. Durante il percorso, gli attori della Compagnia dell’Arpa e di Biblioinsieme di Enna racconteranno questi luoghi così come li vide Cicerone nel 70 a.C.

Quando il sole si sarà definitivamente levato, alle 6.45, è prevista una colazione con latte, caffè e biscotti della tradizione ennese.

Il contributo minimo suggerito è a partire da 5 euro per gli iscritti al FAI e 7 euro per i non iscritti. Sarà possibile iscriversi al FAI anche in loco. Per informazioni è possibile scrivere a enna@delegazionefai.fondoambiente.it.