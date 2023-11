Enna: facoltà medicina rumena, lunedì inaugurazione anno accademico e lauree

PUBBLICITÀ

Lunedì alle ore 9.30 si inaugurerà il nuovo anno accademico dell’estensione didattica di Enna della facoltà di Medicina dell’Università “Dunarea de Jos” di Galati (Romania). La cerimonia si volgerà presso il Teatro Comunale di Enna Francesco Paolo Neglia. Nella stessa occasione saranno consegnati gli attestati di laurea ai 43 studenti laureandi nell’ultima sessione. L’annuale lectio magistralis sarà tenuta dal Prof. Dott. Irinel Popescu, responsabile del centro per le malattie digestive e il trapianto di fegato, Istituto Clinico Fundeni di Bucarest, sul tema “Trapianto di fegato: passato, presente e futuro”.

Realtà ormai consolidata del territorio, l’estensione didattica consta di più di 350 iscritti. Grazie al Fondo Proserpina, società partner dell’ateneo rumeno sul territorio italiano, il consolidamento dell’estensione didattica passa, oltre che da un fattore di credibilità di formazione internazionale, da una visione di progettualità futura attenta alla cura dello studente sotto ogni aspetto.

Ultima evoluzione della visione complessiva riguarda, infatti, il miglioramento degli spazi rivolti allo studio e alla formazione di quest’ultimi. Iniziati i lavori di costruzione del nuovo campus studentesco che si estende su una superficie complessiva di oltre 10.000 mq con più di 41 tra aule, laboratori, sale conferenze e un teatro con 480 posti (la più grande struttura per conferenze in provincia di Enna). Saranno, inoltre, previste aree di svago comprendenti la realizzazione di locali per attività ricreative e sportive. Una struttura inserita in un parco di tre ettari al confine di una delle oasi di verde più belle della Sicilia, la riserva naturale del Lago di Pergusa. In occasione della cerimonia sarà presentato il progetto definitivo che vedrà la luce nel 2025.

Il campus integra anche una parte di alloggi: infatti saranno circa 130 i posti letto all’interno dello stesso con, in più, aree rivolte al ritrovo e allo studio.

Il benessere e la cura dello studente restano, quindi, punto focale della progettualità futura e dell’impegno imprenditoriale del Fondo Proserpina. Alta è la necessità di elevare gli standard qualitativi da offrire agli studenti in campo medico-sanitario e, in questo, il Fondo Proserpina mira ad assecondare le moderne esigenze.

Una visione nuova per il territorio ennese e l’intera Sicilia.