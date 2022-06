Fabio Venezia è il candidato del Partito Democratico della provincia di Enna all’Ars grazie alla vittoria alle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle regionali.

Le operazioni di spoglio sono ancora in corso, ma le preferenze per il sindaco di Troina dovrebbero attestarsi intorno al 60 per cento. Gli altri due candidati erano Giuseppe Arena e Filippo Miroddi. Quasi 16 mila i votanti.