Enna, Fabio Venezia a MedMez per raccontare il caso Troina: quando la politica vince sulla mafia

PUBBLICITÀ

C’è una storia di riscatto che arriva dalla Sicilia dell’entroterra e che merita di essere raccontata, perché dimostra come il coraggio di pochi possa diventare la forza e la determinazione di molti. È la storia di Troina, piccolo comune dell’ennese, e del suo sindaco Fabio Venezia, oggi parlamentare regionale, che ieri sera alla scuola di formazione politica MedMez ha condiviso una testimonianza che è molto più di un racconto personale: è la cronaca di una comunità che ha saputo dire no alla mafia.

PUBBLICITÀ

Per capire questa battaglia bisogna partire da lontano, dal Medioevo, quando il conte normanno Ruggero I d’Altavilla donò ai troinesi migliaia di ettari di boschi in segno di gratitudine per il sostegno ricevuto nel territorio. Quei boschi sono divenuti nei secoli un inestimabile patrimonio: legna, acqua, caccia, frutti; fino a trasformarsi in qualcosa di sacro per quella comunità, tanto che ancora oggi i cittadini li celebrano con la “Festa dei Rami”, in cui i pellegrini raccolgono rami di alloro e li portano in processione per tre giorni nei boschi in onore di San Silvestro.

PUBBLICITÀ

Ma quello che era un patrimonio comune, una risorsa di tutti, nel tempo è diventato preda appetibile per le famiglie mafiose. Il meccanismo era semplice quanto criminale: appropriarsi formalmente e illegalmente, anche attraverso la corruzione di qualche burocrate, delle terre demaniali per ricevere i contributi comunitari destinati ai territori svantaggiati – ma di pregio ambientale – proporzionali agli ettari gestiti da chi vi svolgesse un’attività agricola. Un affare da milioni di euro che in pochi decenni aveva sottratto alla collettività circa 4.300 ettari di demanio pubblico.

Quando Venezia e la sua giunta si insediano nel 2013, si trovano davanti un territorio segnato da una consuetudine malavitosa che ormai dettava le regole. Con cadenza quasi quotidiana venivano denunciati furti di trattori, abigeati o atti intimidatori contro le aziende agricole. Ma la maggior parte non venivano nemmeno denunciati per paura e per cercare di recuperare il maltolto.

Così la scelta è netta: restituire quelle terre alla comunità e ristabilire la legalità, costi quel che costi. E i costi ci sono stati, a cominciare dalla scorta che ancora oggi accompagna l’onorevole nei suoi spostamenti. Ma la squadra di amministratori non arretra, avvia le gare pubbliche per l’assegnazione dei terreni e una serie di battaglie legali, alcune ancora in corso, che via via danno i loro frutti.

Il vero punto di svolta, però, non sono solo le sentenze, ma la risposta della comunità. L’amministrazione decide di riconoscere un ristoro dell’80% a tutti gli imprenditori agricoli vittime di furti e intimidazioni che denunciano. In un anno arrivano circa 47 denunce, persone che trovano il coraggio di dire basta, di non stare più in silenzio. Nasce un’associazione antiracket e lentamente quel clima di paura comincia a sfaldarsi.

Nel 2017 si conclude l’opera di spossessamento delle terre occupate abusivamente, ma a quel punto emerge un problema nuovo: nessuno ha il coraggio di utilizzare quei terreni liberati.

Ed è qui che l’amministrazione Venezia gioca la carta più innovativa: se i privati non hanno sufficienti garanzie per prendere le terre in affitto, sarà il pubblico a dare l’esempio. Grazie ad un crowdfunding e fondi comunali nasce un’azienda agricola pubblica che alleva razze in via d’estinzione, asini e cavalli sanfratellani. Non è solo un esperimento produttivo, diventa un progetto che crea occupazione stabile per oltre venti giovani, produce eccellenze agroalimentari e cosmetiche grazie al latte d’asina, offre pet therapy per ragazzi fragili, organizza passeggiate turistiche a dorso d’asino. Le risorse del bosco tornano a essere un bene comune: legna gratuita prima, pellet oggi, per le famiglie in difficoltà.

Un modello alternativo di gestione che si rivela un pericolo ancora più grande per le mafie locali, che infatti alzano il tiro delle intimidazioni. Ma ormai qualcosa è cambiato in profondità. Venezia lo racconta con commozione: “Capimmo che stavamo vincendo quando, ad un’udienza importante, alla presenza di tanti imputati protagonisti del malaffare, assieme a noi che dovevamo testimoniare, si raccolse in tribunale una piccola folla di cittadini che erano venuti a sostenerci”. Quella folla in tribunale fu il segno che la battaglia non è più solo degli amministratori, ma di un’intera comunità che aveva ritrovato dignità e coraggio.

“L’ambizione più grande di un amministratore che governa una città – ha detto ieri Fabio Venezia chiudendo il suo intervento – è quella di influire sui processi che cambiano la mentalità collettiva e che indirizzano nelle scelte strategiche quella parte sana di comunità che, cambiando sé stessa, riesce a cambiare le cose e a determinare un futuro diverso e migliore rispetto a quello che si è ereditato”.

Troina dimostra che questo cambiamento è possibile, che la mafia si può combattere non con gli eroismi solitari ma con l’impegno collettivo, con la vicinanza tra istituzioni e cittadini, con la capacità di trasformare la paura in partecipazione.

Naturalmente il lavoro da fare è tanto, oggi la mafia ha cambiato pelle; la commissione regionale antimafia, di cui Venezia è membro, registra un elemento di controtendenza rispetto al passato: non è più la mafia a rivolgersi ai politici, ma esattamente l’opposto. Nell’ultimo trentennio le organizzazioni mafiose hanno subito sostanziali cambiamenti antropologici passando dallo “stato solido”, quello del controllo militare e violento, a quello “liquido” dell’inabissamento, per giungere all’attuale “stato gassoso” della dimensione finanziaria, dove non sono più facilmente distinguibili.

Venezia ha poi sottolineato quanto sia importante lavorare ad un’antimafia sociale e combattere il processo di assuefazione che sembra diffondersi nel senso comune. Perché le mafie “non possono essere contrastate solo con l’azione repressiva delle forze dell’ordine ma è necessario che la società nel suo complesso faccia la propria parte per porre un argine di legalità”.

Un incontro-lezione molto apprezzato, sia dagli iscritti al corso di formazione politica di MedMez che dai tanti intervenuti ieri sera: un esempio di politica nel senso più alto del termine, quella che si prende cura della propria comunità e le restituisce speranza per il futuro.

Fabio Marino