Enna, Ezio De Rose nel centro storico per il primo incontro con i cittadini

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Dopo l’apertura ufficiale della campagna elettorale, svoltasi il 28 aprile presso l’Università Kore, il candidato a sindaco di Enna Ezio De Rose prosegue il suo percorso di ascolto e confronto diretto con la comunità.

Nella giornata di domani, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 18.00, Ezio De Rose sarà nel centro storico della città per un incontro diretto con i cittadini.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di una serie di appuntamenti diffusi che interesseranno i diversi quartieri della città, con l’obiettivo di instaurare un confronto costante e concreto con la popolazione. La scelta del centro storico assume inoltre un valore simbolico: rilanciare attenzione e progettualità su un’area fondamentale per l’identità e il futuro di Enna.