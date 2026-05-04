Enna, Ezio De Rose: martedì tappa a Fundrisi

Prosegue il viaggio di ascolto del candidato a sindaco Ezio De Rose nei luoghi simbolo della città di Enna. L’attenzione resta prioritariamente rivolta al dialogo diretto con i cittadini e alla riscoperta delle radici del territorio.
Domani, 5 maggio, Ezio De Rose attraverserà le strade dello storico Quartiere Fundrisi. Si tratterà di una vera e propria passeggiata condivisa, un’occasione per guardare insieme alle criticità e alle potenzialità di questo quartiere.
“Voglio sentire la voce di chi vive Fundrisi ogni giorno,” dichiara De Rose. “La buona politica non si fa solo nelle sedi istituzionali, ma camminando per le strade della città, entrando nelle botteghe e ascoltando le storie delle persone.”
L’appuntamento è fissato alle ore 18:00 presso Piazza San Sebastiano.