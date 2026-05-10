Enna: Ezio De Rose incontra cittadini, commercianti e associazioni

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Prosegue il percorso di ascolto e confronto con la città del candidato a sindaco Ezio De Rose, impegnato ieri mattina in una serie di incontri con cittadini, operatori economici e associazioni del territorio.

La giornata è iniziata con la visita al mercato contadino della Coldiretti, dove ogni sabato vengono proposte le eccellenze locali e i prodotti a km zero. Un’iniziativa che Ezio De Rose considera strategica per la valorizzazione dell’agricoltura locale, delle produzioni biologiche e del commercio di prossimità.

“Queste realtà – ha dichiarato De Rose – rappresentano un patrimonio importante per il nostro territorio. Intendiamo sostenere e rafforzare appuntamenti come questo, trasformandoli in momenti stabili di aggregazione e rilancio del centro storico”.

Successivamente il candidato ha incontrato imprenditori e commercianti della parte bassa della città, una zona che negli ultimi anni ha registrato una significativa crescita grazie anche alla presenza degli studenti universitari. Nel corso degli incontri sono emerse criticità, esigenze e proposte per migliorare il rapporto tra istituzioni, attività produttive e tessuto urbano.

“Ogni attività che nasce nella nostra città – ha aggiunto De Rose – deve poter contare sull’attenzione concreta delle istituzioni. Lo sviluppo economico e commerciale è fondamentale per creare benessere, occupazione e nuove opportunità per il territorio”.

La mattinata si è conclusa con la visita all’Encana e l’incontro con alcuni soci dell’associazione “Lo Sperone”, da anni impegnata nella gestione del centro ippico cittadino. Il confronto ha riguardato le difficoltà e le prospettive future della struttura, riconosciuta come una realtà storica e sociale importante per la comunità.

“Vogliamo costruire una vera sinergia con l’associazione – ha spiegato De Rose – affinché questa esperienza possa essere tutelata e valorizzata, mettendola sempre più al servizio dei cittadini, delle famiglie e dei giovani”.

Il candidato a sindaco ha infine ribadito l’impegno a mantenere una presenza costante sul territorio: “Continueremo ad ascoltare cittadini, associazioni e operatori economici, con la volontà di trasformare le istanze raccolte in risposte concrete. Il nostro impegno sarà presente prima, durante e dopo la campagna elettorale”.