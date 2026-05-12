Enna: Ezio De Rose incontra associazioni e società sportive all’Urban Center

Giovedì alle ore 19.00, presso l’Urban Center di Enna, si terrà un incontro dedicato al mondo dello sport locale, un momento di confronto e ascolto con associazioni, società sportive, atleti, dirigenti e cittadini.
Nel corso dell’iniziativa verranno illustrati i punti del programma del candidato sindaco Ezio De Rose dedicati allo sport, con particolare attenzione al progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport.
L’incontro rappresenterà soprattutto un’occasione per ascoltare le esigenze, le proposte e le criticità vissute quotidianamente da chi opera nel settore sportivo.
“Continuiamo a parlare – sottolinea Ezio De Rose – di temi e contenuti, mettendo al centro il dialogo con la città e con le sue realtà più vive”.
L’incontro è aperto alla partecipazione della cittadinanza.