Enna, Ezio De Rose in visita al Centro Anziani “Amicizia”

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Il candidato a sindaco di Enna Ezio De Rose si è recato presso il Centro Anziani “Amicizia”, insieme a Paolo Gargaglione, dove ha incontrato gli anziani frequentatori della struttura, soffermandosi a dialogare con loro in un clima di cordialità e partecipazione.

La visita si è trasformata in un momento di ascolto diretto, durante il quale sono emerse esigenze quotidiane, osservazioni sul funzionamento del Centro e spunti utili per il miglioramento dei servizi.

Nel corso dell’incontro, De Rose ha avuto modo di raccogliere testimonianze e considerazioni, confrontandosi con i presenti sull’importanza di mantenere attivi spazi di socialità come questo, fondamentali per contrastare l’isolamento e favorire la vita comunitaria. Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo del Centro come punto di riferimento stabile per tanti cittadini, non solo anziani, ma anche per le famiglie e il territorio circostante.

“Luoghi come il Centro Anziani ‘Amicizia’ rappresentano un presidio sociale fondamentale – ha dichiarato De Rose –. Qui si costruiscono relazioni, si condividono esperienze e si rafforza il senso di comunità. È importante ascoltare chi vive quotidianamente questi spazi per comprenderne bisogni e potenzialità”.

Nel corso della visita è stata ribadita, inoltre, la centralità del Centro come luogo di aggregazione e inclusione, sottolineando la necessità di garantirne la continuità delle attività e il pieno funzionamento. Un impegno che, secondo quanto emerso durante il confronto, passa anche attraverso una costante attenzione alle esigenze dei cittadini e alla qualità dei servizi offerti.