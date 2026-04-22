Enna: Ezio De Rose apre alla Kore la campagna elettorale

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Il candidato a Sindaco per le elezioni amministrative di Enna 2026 Ezio De Rose annuncia l’avvio ufficiale della propria campagna elettorale, che sarà inaugurata con un evento pubblico aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile alle ore 18:00, presso l’Auditorium Scelfo dell’Università Kore di Enna, che farà da cornice all’inizio di un percorso politico e civico che si pone l’obiettivo di costruire una proposta concreta, partecipata e orientata al futuro della città.

All’evento saranno presenti anche i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche a sostegno del candidato, a testimonianza di un percorso condiviso e di una coalizione unita attorno al progetto politico.

L’iniziativa rappresenterà il primo momento ufficiale di confronto con la comunità, durante il quale Ezio De Rose presenterà le linee guida della propria candidatura, i valori fondanti del progetto politico e le principali priorità programmatiche che intendono rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini.

L’incontro sarà inoltre un momento di ascolto e dialogo, pensato per raccogliere contributi, idee e suggerimenti da parte di cittadini, associazioni e realtà del territorio, in un’ottica di collaborazione e condivisione del percorso politico.

La cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.