Enna: Ezio De Rose accetta l’invito al confronto pubblico sul tema idrico

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Il candidato alla carica di Sindaco Ezio De Rose accoglie con favore la richiesta avanzata dal Comitato Senz’Acqua Enna per l’apertura di un confronto pubblico sul tema della crisi idrica che da troppo tempo interessa la città e il territorio ennese, previsto per giovedì 16 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Cerere.

“La questione dell’acqua rappresenta una priorità assoluta per Enna e per i suoi cittadini – dichiara Ezio De Rose –. È un tema che riguarda la dignità delle persone, la salute pubblica, lo sviluppo economico e il futuro della nostra comunità. Per questa ragione aderisco con piena disponibilità all’invito del Comitato a partecipare a un momento di confronto pubblico, trasparente e aperto alla cittadinanza”.

De Rose evidenzia come il tema idrico non possa più essere rinviato, in particolare per quanto riguarda le tariffe e la qualità del servizio: “Dal 2004 i cittadini ennesi sono costretti a sopportare tra le tariffe idriche più alte d’Italia. È una situazione non più sostenibile che va affrontata con decisione e responsabilità istituzionale”.

Infine, De Rose sottolinea con forza l’importanza della partecipazione diretta ai confronti pubblici come strumento essenziale di trasparenza democratica e responsabilità politica: “La credibilità di chi si candida a governare si misura anche nella disponibilità a esporsi, a confrontarsi pubblicamente e a rispondere direttamente ai cittadini. I confronti pubblici non sono un’opzione, ma un dovere istituzionale verso la comunità”.

Il candidato conferma quindi la propria piena adesione al confronto pubblico promosso dal Comitato Senz’Acqua Enna, ritenendolo un momento fondamentale di trasparenza, responsabilità e partecipazione democratica, augurandosi che anche gli altri candidati facciano lo stesso.