Enna, ex Provincia: venerdì si insedia il nuovo consiglio provinciale

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, eletto nella tornata elettorale del 27 aprile scorso e insediatosi alla guida dell’Ente, ha convocato per venerdì alle ore 10,30 il Consiglio Provinciale con un solo punto all’ordine del giorno. Si tratterà dell’insediamento del Consiglio e della convalida dei consiglieri.

Questi i 10 consiglieri eletti con il voto ponderato: per la Lega, Castello Giuseppe Mario; per il Pd Scavuzzo Domenico, Di Naso Antonino, Cappa Salvatore e Gentile Giovanni; per la Dc Pagliazzo Antonio; per Forza Italia, Nicolosi Maria Stella; per Grande Sicilia Greco Maria Gaetana e D’Angelo Filippa; per Fratelli d’Italia Cammarata Antonino. Non farà parte del Consiglio la sindaca di Agira, Maria Greco, eletta nella lista Grande Sicilia, che ha fatto pervenire al Presidente la nota con quale rassegna le sue dimissioni.

E’ stato integrato l’ordine del giorno con il punto riguardante la surroga della consigliera dimissionaria. Al suo posto ci sarà Maria Di Costa.