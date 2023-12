Enna: Ex Provincia, un brindisi licenzia la contrattazione decentrata

PUBBLICITÀ

Dopo l’approvazione del bilancio 2024 avvenuta in tempo record, prima ancora della chiusura dell’esercizio finanziario in vigore, anche la contrattazione decentrata del Libero Consorzio Comunale di Enna segue la stessa traiettoria ripristinando un clima di rinnovata e ritrovata relazione sindacale.

Questa mattina, in occasione dell’ultima riunione di delegazione trattante convocata dal presidente, il segretario generale, Michele Iacono, contrariamente a quanto è notoriamente avvenuto in passato la discussione è stata puramente formale perché occorreva solo apporre la firma all’accordo economico, già discusso e approvato nelle sedute precedenti.

Il fatto degno di nota che ha sorpreso favorevolmente gli invitati al tavolo è stato apprendere che il fondo per il 2024 è stato già istituito e che non può ancora essere oggetto di discussione solo perchè i revisori non posso apporre il loro parere se prima non si conclude l’esercizio finanziario in corso. Sono stati non solo rispettati i tempi così come più volte sollecitato dai sindacati, problema che ha provocato, come si ricorderà, una rottura del fronte sindacale lo scorso dicembre 2022, ma sono stati anticipati aprendo così il campo ad un confronto più ponderato, più maturo che rispetta i tempi della contrattazione e che cerca di dare risposte ai dipendenti.

“Inaugurata una nuova stagione – concorda la presidenza della delegazione e confermano i sindacati – che ci porterà a siglare contratti sempre più in linea con le esigenze dei dipendenti e che guardi anche alla riorganizzazione dell’Ente, che necessita di un nuovo piano assunzionale e delle figure apicali mancanti. E’ stato siglato un buon contratto garantendo la piena applicazione dei diversi istituti secondo le esigenze dei dipendenti e dell’organizzazione dell’Ente”.

Il saluto della delegazione con un brindisi augurale e con i buoni propositi che fanno ben sperare.