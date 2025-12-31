Enna, Ex Provincia: uffici chiusi il 2 e 5 gennaio

Con l’ordinanza n° 5 il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha disposto la chiusura degli uffici provinciali nelle giornate di venerdì 2 gennaio e di lunedì 5 gennaio.
Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che molto probabilmente in queste giornate si registrerebbe una scarsa affluenza di utenza e di contro una riduzione del personale che fruirebbe delle ferie. A rafforzare le motivazioni del provvedimento anche un’analisi economica di risparmio della spesa pubblica.
In questi due giorni il personale sarà collocato in ferie di ufficio tranne il personale stradale e quello inserito nei turni di reperibilità programmata.