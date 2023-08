Enna: Ex Provincia, uffici chiusi il 14 agosto per disinfestazione

PUBBLICITÀ

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, con determina n° 95 ha disposto la chiusura degli uffici provinciali del Palazzo della Provincia e delle sedi distaccate dalle ore 15 di giorno 11 agosto e per tutto il giorno del 14 Agosto. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta specializzata incaricata di eseguire interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali per la riscontrata presenza di specie infestanti.

PUBBLICITÀ

“Si è ritenuto necessario provvedere a tali interventi – ha motivato Di Fazio – al fine di salvaguardare la salute dei dipendenti ed eliminare ogni fonte di rischio di natura igienico-sanitario”.

Ad effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dei locali è la ditta BSF che potrà operare solo in assenza di personale all’interno degli uffici.