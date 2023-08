Enna: Ex Provincia, tutti aggiudicati i progetti finanziati dal PNRR

PUBBLICITÀ

Tabella di marcia rispettata per non perdere la grande opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna hanno completato l’iter, mandati in gara e aggiudicati 8 progetti di edilizia scolastica per altrettanti istituti provinciali per un importo complessivo che si attesta intorno ai 12 milioni di euro. A questi se ne aggiungerà un nono, in fase di redazione i cui lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023.

Il gruppo di lavoro coordinato dall’ingegnere capo, Giuseppe Grasso, di cui fanno parte i servizi di edilizia scolastica, sociale e sportiva, di programmazione gestione e monitoraggio fondi PNRR e di gare e appalti, coordinati rispettivamente dall’ingegnere Basilio Politi, dall’urbanista Paolo La Delia e dal dottore Sergio Trapani, ha concluso questa prima fase con l’aggiudicazione dei lavori che segna di fatto l’inizio dei cantieri. I fondi PNRR rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Questi nel dettaglio i progetti aggiudicati: “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede centrale di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziati dal Libero Consorzio per un importo di 484 mila euro; “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, anche questo intervento con il cofinanziamento dell’Ente per un milione e 150 mila euro; “Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” sede dell’Ex Istituto Magistrale di Nicosia per 4 milioni e 26 mila euro; “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell’I.I.S. “E. Medi” di Leonforte per 540 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 380 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna per 243 mila euro; “Lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’I.I.S. “P. Farinato” di Enna per un milione e 430 mila euro; intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira; riqualificazione energetica dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe per 880mila euro. Il nono progetto, che sarà aggiudicato entro la fine dell’anno, riguarda la “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina.

“E’ stato fatto un grosso lavoro – ha commentato soddisfatto il commissario straordinario del Libero Consorzio, Girolamo Di Fazio – i nostri tecnici non si sono risparmiati e hanno portato a segno l’obiettivo dell’amministrazione. Per centrare il risultato si è provveduto anche a reclutare dalla graduatoria nazionale della Agenzia per la Coesione due tecnici, con contratto triennale, che hanno apportato un fondamentale contributo. Per l’edilizia scolastica oltre ai finanziamenti del PNRR abbiamo previsto in bilancio, appena approvato dall’assemblea dei sindaci, investimenti complessivi per 35 milioni di euro. L’attenzione per le scuole è stata sempre particolarmente alta nel rispetto delle principali funzioni dell’ente. Offrire alla popolazione scolastica strutture adeguate, sicure e confortevoli è alla base per garantire agli studenti del territorio il diritto allo studio. Essere riusciti a captare le risorse del PNRR ha consentito anche di avere una ricaduta economica per il territorio”.