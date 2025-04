Enna: ex Provincia, si è insediato Capizzi. Ecco i consiglieri eletti

PUBBLICITÀ

Va in soffitta la lunga esperienza commissariale durata oltre 12 anni. Dalle 18 di oggi pomeriggio la ex Provincia di Enna ha ufficialmente il proprio Presidente e il proprio Consiglio.

Piero Capizzi, sindaco di Calascibetta, eletto con il voto ponderato pari a 54 mila e 858, si è insediato assumendo da subito la guida dell’Ente. La cerimonia d’insediamento si è tenuta nella sala consiliare dell’Ente alla presenza dell’ufficio elettorale, dei componenti il seggio e di tanti dipendenti accorsi per incontrare il nuovo Presidente.

A recitare la formula di rito il segretario, Michele Iacono, che ha portato i saluti dell’Ente.

“Ringrazio l’ufficio elettorale e il seggio per il lavoro svolto garantendo la legalità – ha subito esordito il neo Presidente eletto -. Non posso che ringraziare quanti hanno creduto nel mio progetto politico dandomi pieno mandato e sostegno. Avrò il piacere in questi giorni di incontrare e conoscere uno per uno i dipendenti perchè insieme dovremmo fare ripartire l’Ente, confido nella loro collaborazione e nella fiducia reciproca. Da domani saremo già operativi pronti a sostenere le tante sfide che ci attendono”.

L’insediamento ha riguardato anche il Consiglio. Questi i 10 consiglieri eletti con il voto ponderato che comporranno il Consiglio Provinciale: per la Lega, Castello Giuseppe Mario; per il Pd Scavuzzo Domenico, Di Naso Antonino, Cappa Salvatore e Gentile Giovanni; per la Dc Pagliazzo Antonio; per Forza Italia, Nicolosi Maria Stella; per Grande Sicilia Greco Maria Gaetana e D’Angelo Filippa; per Fratelli d’Italia Cammarata Antonino.