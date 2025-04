Enna: ex Provincia, scrutinio in corso, ecco i voti delle liste

PUBBLICITÀ

Continuano le operazioni di scrutinio al Libero Consorzio Comunale di Enna iniziate questa mattina alle 8. Dopo il risultato raggiunto per il Presidente della Provincia, che dovrà essere confermato dai dati del voto ponderato, il seggio elettorale ha provveduto a scrutinare i voti per eleggere il nuovo Consiglio provinciale che sarà costituito da 10 consiglieri.

Questi i dati delle liste: Lega di Salvini 27 voti; Pd 84 pari al 32.51 per cento; DC Democrazia cristiana 29 pari 11.04 per cento; Forza Italia Berlusconi 36 pari al 13.99 per cento; Grande Sicilia 48 pari al 19.71 per cento e Fratelli d’Italia Meloni 32 pari al 13.41 per cento per un totale di 256 voti.

Con il voto ponderato si otterranno i seggi per ciascuna lista. La proiezione assegnerebbe 4 seggi al Pd, 2 a Grande Sicilia, 1 a Forza Italia, 1 a Fratelli d’Italia, 1 a Dc e 1 alla Lega.

La proclamazione del Presidente, Piero Capizzi è attesa già nella giornata di oggi.