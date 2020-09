Enna. Ex Provincia: rinnovato il parco macchine

Il parco macchine del Libero Consorzio Comunale di Enna si è rifatto il look. Stamattina, infatti, sono state consegnate, come da contratto, tre Fiat Tipo e due Fiat Panda, quattro per quattro, che sostituiranno le vecchie autovetture, oramai, usurate dal tempo. Stamattina, nel cortile dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, dove è ubicato l’autoparco, è avvenuta la consegna simbolica delle chiavi al Commissario Straordinario dell’Ente Girolamo Di Fazio. Accompagnato dal dirigente del settore Viabilità, Giuseppe Grasso, e dai geometri Salvatore Ragonese e Giuseppe Trovato, il Commissario ha visitato i locali dell’autorimessa e constatato la presenza delle vetture speciali in dotazione dell’Ente, utilizzate dal settore viabilità nelle emergenze, quali lo spalaneve e lo spargisale. Il dirigente provvederà adesso all’assegnazione delle autovetture che serviranno sia al settore viabilità che al settore di rappresentanza. Ai due autisti in organico saranno assegnate le Fiat Tipo. A fornire le autovetture la ditta Guadagni di Agrigento che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 12,42 per cento su un importo a base di gara di 82 euro mila circa.